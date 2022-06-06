Посольство США назвало Пушкина Иваном

«Мы уверены, что вы и так знаете биографию Пушкина, он, как никак — солнце русской поэзии, талантливый и известный поэт. Но мы в Америке тоже не отстаем, ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, галерею искусств в Нью Мехико, экранизируем Евгения Онегина и с удовольствием ходим на одноименную оперу. Вообщем, тоже любим и уважаем. С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!» — говорится в сообщении (орфография сохранена).