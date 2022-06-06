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48 минут назад

Посольство США назвало Пушкина Иваном

Елена Прошина

Посольство США в России в своем официальном Telegram-канале поздравило Александра Пушкина с днем рождения, назвав поэта «Иваном Сергеевичем».

Посольство США назвало Пушкина Иваном
Фото: ТАССТАСС

«Мы уверены, что вы и так знаете биографию Пушкина, он, как никак — солнце русской поэзии, талантливый и известный поэт. Но мы в Америке тоже не отстаем, ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, галерею искусств в Нью Мехико, экранизируем Евгения Онегина и с удовольствием ходим на одноименную оперу. Вообщем, тоже любим и уважаем. С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!» — говорится в сообщении (орфография сохранена).

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон поздравил жителей республики и России с 223-й годовщиной со дня рождения Александра Пушкина. В своем послании он отметил, что жизнь и творчество поэта тесно связаны с республикой. По его мнению, Пушкин - один из множества примеров переплетения культур Молдовы и России. Он также назвал поэта гордостью для Молдовы.

В мире,Евгений Онегин,Игорь Додон,
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