В Латвии запретили российские каналы и разрешили "Дождь"

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил вещание всех зарегистрированных в России телеканалов. Об этом сообщает LETA.

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По данным портала, речь идет о запрете 80 российских каналов, которые все еще были доступны латвийским зрителям.

Мера, в частности, коснулась каналов «Е ТВ», «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «ПерецI», «Русский Иллюзион».

Глава NEPLP Ивар Аболиньш заявил, что запрет ввели на основании новой правовой нормы, запрещающей работу каналов государства, которое «ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны».

Запрет вступит в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, пока на Украине идут боевые действия, а Крым находится в составе России, заявили в NEPLP.

В то же время в NEPLP сообщили о решении выдать лицензию на вещание в Латвии телеканалу «Дождь» (в РФ внесен в реестр СМИ-иноагентов).

«Дождь» приостановил свою работу в марте, после того, как Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту канала по требованию Генпрокуратуры. Прокуроры заявили, что канал публиковал материалы с призывами к экстремизму и заведомо ложные сведения о российских военных на Украине.