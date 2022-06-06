В Латвии запретят все российские телеканалы

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии решил запретить распространение всех российских телеканалов на территории республики. Об этом сообщает «Интерфакс» .

«Решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны», — сказал председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Отмечается, что решение о запрете всех российских каналов в Латвии вступит в силу 9 июня.

В мае сообщалось о решении НСЭСМИ Латвии заблокировать в стране российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Как уточнил Аболиньш, соответствующее решение было принято, поскольку у совета есть доказательства того, что платформы находятся в собственности и под контролем гендиректора VK Владимира Кириенко и предпринимателя Юрия Ковальчука, которые внесены в санкционные списки Европейского союза.