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32 минуты назад

В Латвии запретят все российские телеканалы

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Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии решил запретить распространение всех российских телеканалов на территории республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Латвии запретят все российские телеканалы
Фото: UnsplashUnsplash

«Решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны», — сказал председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Отмечается, что решение о запрете всех российских каналов в Латвии вступит в силу 9 июня.

В мае сообщалось о решении НСЭСМИ Латвии заблокировать в стране российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Как уточнил Аболиньш, соответствующее решение было принято, поскольку у совета есть доказательства того, что платформы находятся в собственности и под контролем гендиректора VK Владимира Кириенко и предпринимателя Юрия Ковальчука, которые внесены в санкционные списки Европейского союза.

В мире,Владимир Кириенко,Юрий Ковальчук,ЕС,
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