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1 час назад

Белоруссия обвинила Евросоюз в попытках лишить ее суверенитета

Lenta.ruиещё 2

Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Европейский Союз (ЕС) в попытках лишить республику суверенитета. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Белоруссия обвинила Евросоюз в попытках лишить ее суверенитета
Фото: ReutersReuters

«Понятно, что главная цель гибридной агрессии ЕС — задушить белорусов, подчинить их волю и лишить суверенитета, заменив его образами и фантиками», — сказал Глаз.

По его словам, это утопично и комично, и чем раньше чиновники Евросоюза, «которые все еще способны к критическому мышлению», осознают это, «тем меньше глобальных бед они натворят».

«Многие вопросы, конечно, можно было бы обсуждать и решать в рамках равноправного конструктивного диалога. Наши условия и ожидания для его начала Евросоюзу известны», — добавил Глаз.

В 2020-2021 годах Евросоюз и США приняли пять пакетов санкций в отношении Белоруссии. Ограничительные меры были введены за разгон митингов, уголовное преследование оппозиции после президентских выборов, принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair и миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой.

В 2022 году ЕС ввел шесть пакетов санкций в отношении России за специальную военную операцию на территории Украины.

В мире,Анатолий Глаз,ЕС,
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