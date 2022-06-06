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Санкции России обойдутся немцам в пять миллиардов

Санкции, введенные РФ против Gazprom Germania и ее дочерних компаний, могут привести к дополнительным расходам немецких налогоплательщиков и потребителей газа примерно в пять миллиардов евро в год, пишет Welt. РФ прекратила поставки газа компании в середине мая.

В качестве альтернативы необходимо срочно закупить газ, из-за чего возникают дополнительные расходы, подчеркивает Welt. Часть расходов ложится на плечи поставщиков энергии и, следовательно, конечных потребителей.

«Схватка за редкоземельные минералы»

На следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин впервые встретится лицом к лицу со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Американский чиновник, знакомый с планированием переговоров, заявил Fox News, что основное внимание на встрече будет уделено «управлению конкуренцией».

Одним из аспектов обостряющейся конкуренции между Китаем и США является борьба за редкоземельные минералы. Эти 17 химических элементов используются практически во всем электронном оборудовании, включая самое важное оружие США - истребители F-35, танки M1Abrams, ракеты класса «земля-воздух» и портативные радиостанции. Китай контролирует почти 90 процентов мировых поставок редкоземельных минералов: если логистика «сломается», то самолеты перестанут летать, танки остановятся и у американских военных могут возникнуть проблемы со связью. Сенатор Том Коттон заявил, что если Китай лишит США этих ресурсов, нынешних запасов Пентагона хватит менее чем на год.

«Байден продолжает дразнить русского медведя»

Автор American Thinker Фрэнсис П. Семпа заявил, что власти США в целом и президент Джо Байден в частности «продолжают дразнить русского медведя», делая противоречивые заявления о поставках ракетных систем Украине - сначала они говорят, что ракеты не смогут достигать территории России, затем сами это опровергают.

Фактически, «высокомобильные артиллерийские ракетные системы», которые США согласились поставить Киеву, «могут точно поражать цели на расстоянии до 80 километров». Это решение последовало за поддержкой вступления Финляндии и Швеции в НАТО со стороны США. В ответ Россия провела ядерные учения в Ивановской области, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Соединенные Штаты целенаправленно и старательно подливают масла в огонь». Чем все это кончится, остается только гадать, отмечает Семпа.

«Кто вводит санкции и кто за них расплачивается»

Динамика европейских санкций против России замедлилась, пишет Myśl Polska. Санкции легко вводились в маргинальных вопросах, где Россия играла минимальную роль и ограничения против нее были едва заметны; совершенно иначе обстоит дело, когда речь идет о самом главном, в случае с Россией - энергетике.

Последним решением, которое далось ЕС легко, было эмбарго на импорт угля. Однако уже вскоре после этого, в случае с сырой нефтью, тренд рухнул. Единственным шерифом, защитившим интересы своей экономики, оказался Виктор Орбан. Myśl Polska назвала США вдохновителями санкционной войны и отметила, что сами Штаты практически ничего не теряют - их экономические отношения с РФ близки к нулю. Единственная проблема для США может заключаться в росте цен на топливо на заправках - это политически чувствительная тема, но в проблемах «всегда можно обвинить Путина». По версии Myśl Polska, Центральной и Восточной Европе грозит превращение в отрезанную от России, мертвую периферию богатой Европы. Орбан годами предупреждал, что его регион «больше всего теряет от конфликта между державами Запада и Востока».

Мрачный вечер Бориса Джонсона

Борис Джонсон столкнется с самым мрачным моментом своего премьерства вечером 6 июня, после того, как его соратники по Консервативной партии представили достаточно писем, чтобы объявить ему вотум недоверия из-за «патигейта» - скандала с участием премьера в коронавирусных вечеринках. Как отмечает в своем материале для CNN Люк МакГи, чтобы Джонсон проиграл голосование, 180 (50 процентов плюс один) депутатов-консерваторов должны проголосовать против него.