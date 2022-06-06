На мероприятии, посвященном платиновому юбилею королевы Великобритании Елизаветы II, самый младший сын четы Кембриджских попытался заткнуть рот своей матери Кейт Миддлтон. Соответствующие фрагменты видео распространяют российские новостные Telegram-каналы.
На кадрах видно, как четырехлетний принц Луи перечит маме, которая пытается его успокоить. В какой-то момент мальчик начинает гримасничать с Кейт, показывая ей язык, а затем и вовсе закрывает ей рот рукой, призывая замолчать.
Во время четырехдневного торжества в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II ее правнук Луи был очень активен. Его шалости привлекли внимание публики, а некоторые фото с мероприятий стали мемами.