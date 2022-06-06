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52 минуты назад

Появилось видео с заткнувшим рот Кейт Миддлтон принцем Луи

Александр Кузьмин

На мероприятии, посвященном платиновому юбилею королевы Великобритании Елизаветы II, самый младший сын четы Кембриджских попытался заткнуть рот своей матери Кейт Миддлтон. Соответствующие фрагменты видео распространяют российские новостные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как четырехлетний принц Луи перечит маме, которая пытается его успокоить. В какой-то момент мальчик начинает гримасничать с Кейт, показывая ей язык, а затем и вовсе закрывает ей рот рукой, призывая замолчать.

Во время четырехдневного торжества в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II ее правнук Луи был очень активен. Его шалости привлекли внимание публики, а некоторые фото с мероприятий стали мемами.

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