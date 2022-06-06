Суд Шри-Ланки в понедельник приостановил действие судебного вердикта, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку. Об этом сообщает новостной портал Newsfirst.

По данным СМИ, вердикт был приостановлен после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором.

Ранее Генеральная прокуратура Шри-Ланки сообщила, что намерена в понедельник обратиться в Высокий коммерческий суд Коломбо с ходатайством об отмене его постановления, которым 2 июня был запрещен вылет в Москву самолета "Аэрофлота". Генпрокуратура обосновала просьбу к суду серьезными последствиями задержки российского самолета для интересов Шри-Ланки и необходимостью скорейшего урегулирования возникшей ситуации.

Как прокомментировал в понедельник корреспонденту ТАСС высокопоставленный источник, близкий к Управлению по развитию туризма Шри-Ланки, вероятно, самолет теперь может покинуть островное государство. "Мы надеемся, что [самолет] вскоре сможет вылететь в Россию", - сказал источник на условиях анонимности.

В минувший четверг авиационные власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании "Аэрофлот" в международном аэропорту Бандаранаике. Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии к российскому "Аэрофлоту" и запретил самолету авиакомпании покидать страну. Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня 2022 года. Около 200 российских пассажиров были размещены в гостиницах Коломбо.