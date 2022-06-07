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1 час назад

В Польше допустили скорый уход Ярослава Качиньского из правительства

Газета.Ruиещё 1

Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в скором времени может лишиться места в кабинете министров Польши, заявил официальный представитель польского правительства Михал Дворчик, передает Euractiv. По его словам, политик готовится уйти в отставку с поста вице-премьера государства.

В Польше допустили скорый уход Качиньского из правительства
Фото: Czarek Sokolowski/APCzarek Sokolowski/AP

«Все говорит о том, что этот момент приближается <…> Но, конечно, я не знаю точной даты», — отметил Дворчик.

С точки зрения представителя кабмина Польши, официальное решение об отставке Качиньского может быть обнародовано в течение нескольких дней. При этом Дворчик также подчеркнул, что в последние месяцы вице-премьер сыграл важную роль на фоне российской операции на Украине, поэтому его уход «создаст пробел в этой области».

Euractiv, кроме того, указывает, что на данный момент Качиньский вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким отправился в тур по польским городам для укрепления поддержки «Права и справедливости» на местах.

Ранее сообщалось, что Качиньский объявил о готовности Польши разместить ядерное оружие США для усиления «сдерживания Москвы».

В мире,Михал Дворчик,Ярослав Качиньский,Партия "Право и справедливость",
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