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1 час назад

Украине предрекли судьбу Кореи

Алиса Селезнёва

Украина может повторить судьбу Кореи и быть разделена ради достижения мира. Такой сценарий развития украинского кризиса озвучил на страницах The Washington Post американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус.

Украине предрекли судьбу Кореи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что «военная победа в Корее была невозможна приемлемой ценой». При этом, несмотря на то, что 1953 году прекращение огня в Корее и разделение страны на две части казалось поражением, сегодня Южная Корея «является одной из экономических жемчужин мира».

Это может стать сценарием развития и Украины, пишет Игнатиус.

Журналист обратил внимание на изменение риторики американских властей, а предоставление новых видов вооружений, по его мнению, должно усилить позиции президента Украины в переговорном процессе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. 21 мая стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд военной помощи.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине превращается в «затяжную войну на истощение» и никто не может предсказать, когда она закончится. При этом российско-украинские мирные переговоры сейчас заморожены. 23 мая глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что месяц назад Россия передала Украине проект соглашения, после чего украинцы взяли паузу.

В мире,Дэвид Игнатиус,Йенс Столтенберг,Владимир Мединский,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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