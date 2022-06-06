Журналист американского СМИ рассказал о предупреждении от МИД России

Министерство иностранных дел (МИД) России предупредило журналистов американских изданий о возможных ответных мерах в случае, если Вашингтон не поменяет отношение к работающим в США представителям российской прессы. Об этом РИА Новости рассказал шеф-корреспондент американской телекомпании Alhurra TV Ферас Алмардини, побывавший на соответствующем мероприятии МИД РФ.

«Нам пока дали три месяца. Если отношение к российским СМИ в Вашингтоне не поменяется, то, наверное, будет какой-то ответ», — описал Алмардини содержание беседы.

Отмечается, что на встрече присутствовали представители московских корпунктов таких изданий, как Wall Street Journal, CNN, AP, NPR и других СМИ.

О том, что МИД РФ вызовет на беседу руководителей московских представительств американских СМИ, 3 июня сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она заявила, что сотрудникам изданий будут разъяснены последствия «враждебной линии их правительства».