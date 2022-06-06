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44 минуты назад

Журналист американского СМИ рассказал о предупреждении от МИД России

Lenta.ruиещё 1

Министерство иностранных дел (МИД) России предупредило журналистов американских изданий о возможных ответных мерах в случае, если Вашингтон не поменяет отношение к работающим в США представителям российской прессы. Об этом РИА Новости рассказал шеф-корреспондент американской телекомпании Alhurra TV Ферас Алмардини, побывавший на соответствующем мероприятии МИД РФ.

Журналист американского СМИ рассказал о предупреждении от МИД России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нам пока дали три месяца. Если отношение к российским СМИ в Вашингтоне не поменяется, то, наверное, будет какой-то ответ», — описал Алмардини содержание беседы.

Отмечается, что на встрече присутствовали представители московских корпунктов таких изданий, как Wall Street Journal, CNN, AP, NPR и других СМИ.

О том, что МИД РФ вызовет на беседу руководителей московских представительств американских СМИ, 3 июня сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она заявила, что сотрудникам изданий будут разъяснены последствия «враждебной линии их правительства».

Ранее Захарова также упрекнула власти США из-за блокировки российских СМИ. Так дипломат отреагировала на слова посла США Джона Салливана, который заявил, что для многих граждан важно иметь доступ к неподконтрольным государству источникам информации.

В мире,Джон Салливан,Мария Захарова,МИД России,
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