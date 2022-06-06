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1 час назад

Додон назвал Пушкина гордостью Молдавии

Lenta.ru

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, обвиняемый в государственной измене и коррупции, назвал поэта Александра Пушкина гордостью страны. Политик, который находится под домашним арестом, опубликовал пост в Telegram-канале.

Додон назвал Пушкина гордостью Молдавии
Фото: ReutersReuters

Пушкин жил в Кишиневе в начале 1820-х годов во время южной ссылки.

«Исполняется 223 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Всемирно признанный гений — гордость и для Молдовы. Пушкин навсегда стал частью нашей истории. Это — один из множества примеров переплетения культур Молдовы и России», — отметил Додон.

Додон был задержан 24 мая. Ему вменяют госизмену и коррупционные преступления, в том числе незаконное обогащение и финансирование политической партии криминальными структурами. Сам Додон утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано по заказу нынешнего президента Молдавии Майи Санду.

В мире,Игорь Додон,
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