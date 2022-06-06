СМИ уличили администрацию Байдена в падении морального духа

В рядах сотрудников администрации президента США Джо Байдена наблюдается снижение морального духа, усилилась текучка кадров. Об этом пишет журналист газеты Politico.
«Моральный дух падает. Растет текучесть кадров. А окно возможностей для политического реванша закрывается. <…> Байден и его помощники все больше недовольны неспособностью переломить ход событий в свете целого ряда вызовов, которые грозят захлестнуть администрацию», – цитирует статью «Газета.ру».
Среди проблем называются рост глобальной инфляции, повышение стоимости горючего, спецоперация на Украине, потенциальное возвращение пандемии нового коронавируса и неспособность Конгресса принять меры по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.
При этом, рейтинг Джо Байдена падает, а ситуацию осложняет уход для Белого дома сотрудников, отвечающих за связи со СМИ и общественностью.
Ранее сообщалось, что по данным опроса, 75% жителей США считают, что политика страны движется не в том направлении. Только 33% согласны с предпринимаемыми шагами Байдена в отношении экономической политики. Рейтинг одобрения самого Байдена опустился до рекордных 36%.