СМИ уличили администрацию Байдена в падении морального духа

В рядах сотрудников администрации президента США Джо Байдена наблюдается снижение морального духа, усилилась текучка кадров. Об этом пишет журналист газеты Politico.

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«Моральный дух падает. Растет текучесть кадров. А окно возможностей для политического реванша закрывается. <…> Байден и его помощники все больше недовольны неспособностью переломить ход событий в свете целого ряда вызовов, которые грозят захлестнуть администрацию», – цитирует статью «Газета.ру».

Среди проблем называются рост глобальной инфляции, повышение стоимости горючего, спецоперация на Украине, потенциальное возвращение пандемии нового коронавируса и неспособность Конгресса принять меры по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

При этом, рейтинг Джо Байдена падает, а ситуацию осложняет уход для Белого дома сотрудников, отвечающих за связи со СМИ и общественностью.