Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась проводить встречу с послом Украины Андреем Мельником. Как сообщает РИА Новости, в немецком МИД заявили, что глава ведомства будет проводить встречи только с коллегами-министрами, но не с послами.

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При этом Бербок подчеркнула, что она постоянно поддерживает контакт с главой украинского дипведомства Дмитрием Кулебой. Мельник же в ответ раскритиковал Бербок.

«Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», — заявил он, подчеркнув, что ничто не заменит «конфиденциальную беседу».