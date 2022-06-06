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48 минут назад

Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины

Елена Прошина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась проводить встречу с послом Украины Андреем Мельником. Как сообщает РИА Новости, в немецком МИД заявили, что глава ведомства будет проводить встречи только с коллегами-министрами, но не с послами.

Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Бербок подчеркнула, что она постоянно поддерживает контакт с главой украинского дипведомства Дмитрием Кулебой. Мельник же в ответ раскритиковал Бербок.

«Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», — заявил он, подчеркнув, что ничто не заменит «конфиденциальную беседу».

«Позор, который войдет в историю»: посол Украины раскритиковал ФРГ

Напомним, что Мельник регулярно позволяет себе резкие высказывание в сторону официальных лиц Германии, в частности, за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву. Недавно он заявил, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии «позором, который войдет в историю». Также украинский посол сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с «ливерной колбасой».

В мире,Анналена Бербок,Дмитрий Кулеба,Андрей Мельник,Олаф Шольц,
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