Европе предложили изменить стратегию борьбы с Россией

Одним из главных препятствий на пути противостояния с Россией для Европы становится усталость от санкций. В связи с этим руководство Евросоюза все чаще идет на послабления, в том числе в вопросах экспорта энергоносителей, из-за чего европейским странам надо изменить стратегию борьбы, пишет Bloomberg.
Среди таких компромиссов приводится уступки насчет поставок нефти по трубопроводам и исключение патриарха Кирилла из санкционного списка. В целом, сказано в статье, финансовое оружие — не самый совершенный инструмент, который ведет к непредвиденным последствиям.