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54 минуты назад

Европе предложили изменить стратегию борьбы с Россией

Lenta.ru

Одним из главных препятствий на пути противостояния с Россией для Европы становится усталость от санкций. В связи с этим руководство Евросоюза все чаще идет на послабления, в том числе в вопросах экспорта энергоносителей, из-за чего европейским странам надо изменить стратегию борьбы, пишет Bloomberg.

Европе предложили изменить стратегию борьбы с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди таких компромиссов приводится уступки насчет поставок нефти по трубопроводам и исключение патриарха Кирилла из санкционного списка. В целом, сказано в статье, финансовое оружие — не самый совершенный инструмент, который ведет к непредвиденным последствиям.

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