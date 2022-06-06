Европе предложили изменить стратегию борьбы с Россией

Одним из главных препятствий на пути противостояния с Россией для Европы становится усталость от санкций. В связи с этим руководство Евросоюза все чаще идет на послабления, в том числе в вопросах экспорта энергоносителей, из-за чего европейским странам надо изменить стратегию борьбы, пишет Bloomberg.