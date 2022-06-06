Боррель: украинский кризис вскрыл слабости ЕС

"В условиях агрессии России против Украины выявились уязвимость самой Европы и застарелые слабые места, а также новые задачи. <...> европейским интересам брошен вызов во всех стратегических секторах, включая кибернетику, морскую и космическую сферы. Мы должны обзавестись инструментами защиты, и это требует не только улучшения оборонных расходов, но и их увеличения", - написал Боррель.