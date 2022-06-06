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55 минут назад

Боррель признал, что украинский кризис вскрыл слабости ЕС

ТАСС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что украинский кризис вскрыл "уязвимость Европы и слабости", что ставит ЕС перед новыми стратегическими задачами. В опубликованной в понедельник в газете La Repubblica статье среди таких задач он назвал обеспечение энергетической безопасности и обороны.

Боррель: украинский кризис вскрыл слабости ЕС
Фото: ReutersReuters

"В условиях агрессии России против Украины выявились уязвимость самой Европы и застарелые слабые места, а также новые задачи. <...> европейским интересам брошен вызов во всех стратегических секторах, включая кибернетику, морскую и космическую сферы. Мы должны обзавестись инструментами защиты, и это требует не только улучшения оборонных расходов, но и их увеличения", - написал Боррель.

Он отметил, что в период с 2009 по 2018 годы страны ЕС сократили расходы на оборону на €160 млрд. Он также указал, что в 2021 году лишь 8% расходов ЕС были направлены на укрепление обороны вместо 35%, как установили страны-члены в качестве необходимого порога.

"Европейские правительства тратят слишком мало на оборону и очень фрагментарно и разрозненно", - полагает Боррель.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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