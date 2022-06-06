Минобороны КНР ответило на претензии Канады к китайским пилотам

«Китай призывает Канаду осознать серьезность ситуации, не осуществлять никаких рискованных и провокационных действий, в противном случае канадская сторона будет отвечать за все вытекающие из этого серьезные последствия», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на заявление, опубликованное минобороны КНР.