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1 час назад

Минобороны КНР ответило на претензии Канады к китайским пилотам

Деловая газета "Взгляд"

Китай призывает Канаду воздержаться от провокаций в международном воздушном пространстве, иначе Оттава будет нести ответственность за все последствия, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.

Минобороны КНР ответило на претензии Канады к китайским пилотам
Фото: ТАССТАСС

У Цянь в своем заявлении обвинил ВВС Канады в провокациях в отношении Китая под предлогом выполнения резолюций Совбеза.

«Китай призывает Канаду осознать серьезность ситуации, не осуществлять никаких рискованных и провокационных действий, в противном случае канадская сторона будет отвечать за все вытекающие из этого серьезные последствия», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на заявление, опубликованное минобороны КНР.

Напомним, канадские вооруженные силы обвинили пилотов военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая в непрофессиональном и представляющем угрозу безопасности поведении в ходе взаимодействий с ВВС Канады в международном воздушном пространстве. Инциденты произошли в ходе выполнения ВВС Канады миссии NEON, направленной на отслеживание возможных нарушений санкций ООН против КНДР.

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