Минобороны КНР ответило на претензии Канады к китайским пилотам

Китай призывает Канаду воздержаться от провокаций в международном воздушном пространстве, иначе Оттава будет нести ответственность за все последствия, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
У Цянь в своем заявлении обвинил ВВС Канады в провокациях в отношении Китая под предлогом выполнения резолюций Совбеза.
«Китай призывает Канаду осознать серьезность ситуации, не осуществлять никаких рискованных и провокационных действий, в противном случае канадская сторона будет отвечать за все вытекающие из этого серьезные последствия», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на заявление, опубликованное минобороны КНР.
Напомним, канадские вооруженные силы обвинили пилотов военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая в непрофессиональном и представляющем угрозу безопасности поведении в ходе взаимодействий с ВВС Канады в международном воздушном пространстве. Инциденты произошли в ходе выполнения ВВС Канады миссии NEON, направленной на отслеживание возможных нарушений санкций ООН против КНДР.