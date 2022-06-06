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39 минут назад

Зеленский оценил идею визового режима для россиян

Lenta.ruиещё 6

Президент Украины Владимир Зеленский оценил идею введения визового режима для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский оценил идею визового режима для россиян
Фото: ReutersReuters

Глава республики назвал неплохой идею виз для граждан России и предложил реализовать ее на практике.

«Я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», — добавил политик.

Ранее Зеленский высказывался в поддержку петиции граждан с требованием ввести визовый режим для россиян. Отмечается, что украинский лидер поручил проработать этот вопрос правительству.

В мире,Владимир Зеленский,
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