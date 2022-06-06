Телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой

Итальянскому телеведущему Массимо Джилетти стало плохо после интервью с официальным представителем МИД Марией Захаровой. Как сообщает радио «Говорит Москва», журналист телеканала La7 находился на связи с римской студией из Москвы.

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После того, как Джилетти окончил разговор с Захаровой по Skype и перешел к обсуждению с гостями передачи Non è l'Arena, участники программы заметили, что с журналистом что-то происходит.

После возгласов его соведущей о том, что Массимо требуется помощь, передача ушла на рекламу. При этом момента самого инцидента в эфире не показали. После рекламного блока журналистка заявила, что Джилетти испытал внезапное недомогание.