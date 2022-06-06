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1 час назад

Чаепитие, гвардейцы и Наоми Кэмпбелл: в Лондоне прошло шествие в честь Елизаветы II

Газета.Ru

Торжества по случаю Платинового юбилея — 70-летия царствования Елизаветы II — завершились сегодня в Лондоне масштабным карнавальным шествием. Маршрут его повторил тот, по которому шла процессия во время коронации Елизаветы II в июне 1953 года: участники прошли от здания Королевской конной гвардии по улице Уайтхолл к Адмиралтейской арке — и затем вниз по улице Мэлл к Букингемскому дворцу.

1/20 В Военном параде приняли участие гвардейцы, гуркхи, морские пехотинцы и королевские кавалеристы
Фото: Frank Augstein/AP
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2/20 Голограмма, изображающая молодую Елизавету II, появилась в окне Золотой государственной кареты во время праздничной процессии
Фото: Yui Mok/PA Images/Getty Images
3/20 Внимание папарацци было приковано к детям герцогов Кембриджских. За четыре дня празднования СМИ обратили внимание на то, как повзрослел восьмилетний принц Джордж…
Фото: Frank Augstein/AP
4/20 …и каким несносным шалуном оказался четырехлетний принц Луи, которому его дядя Майк Тиндолл был даже вынужден сделать внушение
Фото: Aaron Chown/AP
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5/20 Отдельной частью парада стали автобусы, из которых толпу приветствовали британские звезды разных десятилетий — среди них был, в частности, 81-летний музыкант Клифф Ричард (справа)
Фото: Aaron Chown/AP
6/20 Взгляд зрителей приковывал автобус, в котором находилась супермодель Кейт Мосс
Фото: Alberto Pezzali/AP
7/20 В процессии приняла участие и другая звезда 90-х — уроженка Лондона Наоми Кэмпбелл
Фото: Leon Neal/Getty Images
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8/20 Среди участников праздничного шествия в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II были представители племени маори
Фото: Jonathan Brady/AP
9/20 Перед началом парада принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз посетили «Большой обед» — фуршет, сервированный на стадионе для игры в крикет в Лондоне
Фото: Jamie Lorriman/AP
10/20 За праздничным шествием наблюдала разношерстная толпа — многие приехали в Лондон из других городов
Фото: Aaron Chown/AP
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11/20 В общей сложности в подготовке к шоу принимали участие 10 тыс. человек, из них 6 тыс. — находились в самой процессии
Фото: Hannah McKay/AP
12/20 Королевскую ложу наряду с членами семьи Елизаветы II заняли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Керри Симондс
Фото: Jonathan Brady/AP
13/20 Проходившим мимо участницам военного парада из королевской ложи отдавал честь принц Чарльз
Фото: Chris Jackson/AP
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14/20 У Букингемского дворца в завершение шествия выступил Эд Ширан
Фото: Jonathan Brady/AP
15/20 Писательница и актриса Джоан Коллинз проехала на параде вместе с мужем в открытом кабриолете
Фото: Jonathan Brady/AP
16/20 Отдельной частью шествия стал парад винтажных машин
Фото: Jonathan Brady/AP
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17/20 Какая же Великобритания без традиционного чаепития?
Фото: Jonathan Brady/AP
18/20 Королева Елизавета II появилась на балконе Букингемского дворца перед исполнением гимна «Боже, храни королеву»
Фото: Frank Augstein/Pool/AP
19/20 Вместе с многотысячной толпой гимн исполнили принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети
Фото: Hannah McKay/AP
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20/20 Участники парада по случаю Платинового юбилея королевы Елизаветы II
Фото: Jonathan Brady/AP

Шествие было разделено на четыре части: процессия «Ради королевы и страны» представляла собой военный парад, «Время нашей жизни» стало иллюстрацией 70-летней истории Великобритании, часть под названием «Давайте праздновать» была изложением биографии самой королевы, а «Счастливые и прославленные» оказались музыкальной постановкой. Шествие продолжалось два с половиной часа и завершилось выходом Елизаветы II вместе с семьей на балкон и всеобщим исполнением гимна «Боже, храни королеву».

В мире,Фото,Елизавета II,Наоми Кэмпбелл,
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