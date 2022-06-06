Торжества по случаю Платинового юбилея — 70-летия царствования Елизаветы II — завершились сегодня в Лондоне масштабным карнавальным шествием. Маршрут его повторил тот, по которому шла процессия во время коронации Елизаветы II в июне 1953 года: участники прошли от здания Королевской конной гвардии по улице Уайтхолл к Адмиралтейской арке — и затем вниз по улице Мэлл к Букингемскому дворцу.