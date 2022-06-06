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37 минут назад

Котята вскарабкались по хозяйке на стол за едой. Видео

Александр Кузьмин

Проголодавшиеся котята вскарабкались по хозяйке на стол за едой. Нетерпеливые малыши не стали ждать, когда девушка спустит им миски на пол, и сами забрались на стол. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Лента добра».

На них видно, как один из четвероногих питомцев, зацепившись за одежду своей владелицы, стал подниматься вверх. Примеру сородича последовали и два других котенка. Все трое в итоге оказались на столе. Последнему из них помогла сама хозяйка, повернувшись так, чтобы ему было удобней подобраться к еде.

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