Проголодавшиеся котята вскарабкались по хозяйке на стол за едой. Нетерпеливые малыши не стали ждать, когда девушка спустит им миски на пол, и сами забрались на стол. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Лента добра».

На них видно, как один из четвероногих питомцев, зацепившись за одежду своей владелицы, стал подниматься вверх. Примеру сородича последовали и два других котенка. Все трое в итоге оказались на столе. Последнему из них помогла сама хозяйка, повернувшись так, чтобы ему было удобней подобраться к еде.