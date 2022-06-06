Назван срок возможного запуска процедуры вотума доверия Джонсону

Процедура вотума доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону может быть запущена до конца дня 6 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ITV.
Отмечается, что об этом должен объявить председатель комитета членов консервативной партии сэр Грэм Брэди. После этого через несколько дней последует тайное голосование депутатов-консерваторов.
По мнению Тори, 54 письма, необходимые для вынесения вотума недоверия премьеру, уже собраны. Об этом будет объявлено уже утром.
Согласно действующим правилам, для проведения вотума необходимо, чтобы за это проголосовали 15% депутатов-консерваторов (54 депутата). Ранее сообщалось, что по предварительным данным, за отставку Джонсона уже высказались 67 парламентариев.
Ранее сам Джонсон уже неоднократно извинился за мероприятия в резиденции во время локдауна. Однако премьер подчеркивал, что не собирается в отставку. Он считает такое решение безответственным и не может бросить свой пост на фоне украинского кризиса и роста цен.