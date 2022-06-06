Назван срок возможного запуска процедуры вотума доверия Джонсону

Процедура вотума доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону может быть запущена до конца дня 6 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ITV.

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Отмечается, что об этом должен объявить председатель комитета членов консервативной партии сэр Грэм Брэди. После этого через несколько дней последует тайное голосование депутатов-консерваторов.

По мнению Тори, 54 письма, необходимые для вынесения вотума недоверия премьеру, уже собраны. Об этом будет объявлено уже утром.

Согласно действующим правилам, для проведения вотума необходимо, чтобы за это проголосовали 15% депутатов-консерваторов (54 депутата). Ранее сообщалось, что по предварительным данным, за отставку Джонсона уже высказались 67 парламентариев.