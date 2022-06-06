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26 минут назад

Мужчина придумал способ выгулять собаку по затопленным улицам. Видео

Александр Кузьмин

В США мужчина придумал необычный способ выгулять собаку. Американец привязал к велосипеду лодку и поставил на нее своего четвероногого любимца. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось снятая очевидцами запись.

Накануне на Майами (штат Флорида) обрушились сильные шторма с ливнями. Из-за обильных осадков улицы города сильно затопило, машины были вынуждены передвигаться вплавь. Взрослым жителям воды было по пояс. Населению настоятельно было рекомендовано не покидать дома в период непогоды.

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