Во Франции назвали виновных в антироссийской политике ЕС

Страны Восточной Европы стали причиной антироссийской политики Евросоюза, считает депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Valeurs Actuelles.

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По его мнению, масштабное расширение ЕС на восток было непродуманным. Евросоюз стал зависимым от новых членов, попав под их влияние.

«Вместо того, чтобы следовать в отношении России мнению стран, скажем, южноевропейского латинского мира, исторически не враждебных России и стремящихся ко всеобщему благу, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы», — сказал политик.

Он отметил, что одной из причин проведения спецоперации на Украине стало то, что ЕС начал проводить свою политику на восточном направлении, подвергшись мнению своих новых членов, которые «исторически словно приговорили себя к вражде с Россией».

«Если бы Европа занимала другую позицию, то можно было бы избежать нашего разрыва с Россией, а уж конфликта на Украине точно не случилось бы», — считает Мариани.

Ранее Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Он включает в себя, отказ от импорта нефти из России в течение полугода, а нефтепродуктов - в течение восьми месяцев. Также он подразумевает поэтапный отказ от нефти из РФ, перевозимой по морю. На данный момент исключение сделано для поставок по трубопроводам.