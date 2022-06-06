Жена Бута заявила об ухудшении его состояния в тюрьме США

Жена россиянина Виктора Бута Алла обратилась в министерство иностранных дел России из-за ухудшения состояния её супруга, который был осужден в США и отбывает наказание в местной тюрьме.

Фото: Reuters Reuters

Об этом она сообщила в беседе с РИА «Новости».

По словам женщины, состояние Виктора Бута в американской тюрьме резко ухудшилось. Семья опасается за жизнь россиянина.

Ранее жена Виктора Бута уже жаловалась на содержание супруга в тюрьме США. По её словам, ему не оказывают медицинскую помощь.