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1 час назад

Жена Бута заявила об ухудшении его состояния в тюрьме США

Газета.Ruиещё 4

Жена россиянина Виктора Бута Алла обратилась в министерство иностранных дел России из-за ухудшения состояния её супруга, который был осужден в США и отбывает наказание в местной тюрьме.

Жена Бута заявила об ухудшении его состояния в тюрьме США
Фото: ReutersReuters

Об этом она сообщила в беседе с РИА «Новости».

По словам женщины, состояние Виктора Бута в американской тюрьме резко ухудшилось. Семья опасается за жизнь россиянина.

Ранее жена Виктора Бута уже жаловалась на содержание супруга в тюрьме США. По её словам, ему не оказывают медицинскую помощь.

Женщина рассказала, что около полугода назад её муж пожаловался на внезапно возникшее кожное заболевание, которое распространилось в том числе возле глаз. Однако ему до сих пор даже диагноз не поставили, пишет Общественная служба новостей.

В мире,Виктор Бут,МИД России,
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