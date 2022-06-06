Жена Бута заявила об ухудшении его состояния в тюрьме США

Жена россиянина Виктора Бута Алла обратилась в министерство иностранных дел России из-за ухудшения состояния её супруга, который был осужден в США и отбывает наказание в местной тюрьме.
Об этом она сообщила в беседе с РИА «Новости».
По словам женщины, состояние Виктора Бута в американской тюрьме резко ухудшилось. Семья опасается за жизнь россиянина.
Ранее жена Виктора Бута уже жаловалась на содержание супруга в тюрьме США. По её словам, ему не оказывают медицинскую помощь.
Женщина рассказала, что около полугода назад её муж пожаловался на внезапно возникшее кожное заболевание, которое распространилось в том числе возле глаз. Однако ему до сих пор даже диагноз не поставили, пишет Общественная служба новостей.