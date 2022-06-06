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21 минуту назад

В США рассказали о худшем сценарии развития ситуации на Украине

Елена Прошина

Если США продолжат вмешиваться в ситуацию на Украине, то это может привести к началу прямого военного столкновения Москвы и Вашингтона. Это худший вариант развития событий. Об этом заявил политолог Анатоль Ливен в колонке для Atlantic, сообщает РИА Новости.

В США рассказали о худшем сценарии развития ситуации на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Худшим сценарием стало бы превращение конфликта на Украине в начало очередного глобального крестового похода», — указал он.

Политолог напомнил, как началось геополитическое противостояние США и СССР в середине XX века — Вашингтон слишком упорствовал в попытках противостоять Москве и в итоге оказался втянут в несколько конфликтов. Позже США понесли огромный ущерб, от которого не смогли оправиться, рассказал он.

Ливен обратил внимание на огромную финансово-экономическую помощь, которую Киев получает от Вашингтона в настоящий момент, а также поставки нового вооружения. Он считает, что если Вашингтон продолжит активно вмешиваться в ситуацию на Украине, то вскоре вступит в широкомасштабный и прямой конфликт с Москвой.

Политолог подчеркнул, что ситуация, в которой могут оказаться США из-за помощи Украине и желания насолить России, будет противоречить национальным интересам Вашингтона.

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