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50 минут назад

В Евросоюзе назвали виновного в антироссийской мировой истерии

Ura.Ru

Европейский союз руководствуется антироссийской повесткой из-за зависимости от новых членов, среди которых — Польша, Чехия и Болгария. Такое заявление сделал депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

В Евросоюзе назвали виновного в антироссийской мировой истерии
Фото: ТАССТАСС

«Евросоюз стал зависимым от новых членов. Вместо того, чтобы следовать в отношении России мнению стран южноевропейского латинского мира, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы», — рассказал он в интервью изданию Valeurs Actuelles, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что эти государства «исторически враждебны России». Чиновник считает, что это и стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее главная цель — защита жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов. В ответ на действия России Евросоюз и США ввели жесткие антироссийские санкции, цель которых, по мнению главы государства, — отмена России, ее культуры и значения в мировых событиях. Однако ограничения коснулись прежде всего западных стран. В частности, был нанесен ущерб мировой экономике, из-за этого проявились противоречивые императивы Запада. Помимо этого Враждебная политика ЕС в отношении России приведет европейцев к убыткам в 500 млрд долларов США уже к концу года.

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В мире,Тьерри Мариани,Владимир Путин,Европарламент,ЕС,
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