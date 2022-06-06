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30 минут назад

В ДНР сообщили о тоннах сожженного украинскими боевиками зерна при отступлении

Елена Прошина

Военные силы Украины при отступлении из порта Мариуполя сожгли тонны зерна. Теперь продукция непригодна для употребления. Об этом сообщил советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Власти ДНР: при отступлении ВСУ подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, на территории порта в Мариуполе хранятся тонны кукурузного и пшеничного зерна. После горения большая часть запасов пришла в негодность, об этом свидетельствуют запах и внешний вид продукции.

«И это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом», — рассказал Гагин. Он добавил, что запасы зерна на территории Мариупольского порта тушили несколько дней, но безуспешно.

Отмечается, что в негодность пришли тысячи тонн зерна, так как при полной загрузке зернохранилище могло вмещать в себя до 57 тыс. тонн. Гагин подчеркнул, что теперь зерно нельзя использовать даже как корм для скотины.

Ранее в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Всемирная продовольственная организация (ФАО) при ООН заявила, что в 2023 году ожидается ухудшение продовольственной ситуации в связи с боевыми действиями на территории Украины.

В мире,Ян Гагин,ООН,
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