В Пентагоне назвали цель запусков ракет США и Южной Кореи

Цель осуществленных США и Южной Кореей ракетных пусков — демонстрация готовности к быстрому реагированию на кризисные ситуации. Такое заявление сделало Индо-Тихоокеанского командование ВС США, сообщает ТАСС.

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Как говорится в сообщении, военные силы США и Южной Кореи провели совместные учения и запустили восемь ракет. Таким образом они продемонстрировали свою готовность оперативно отреагировать на различного рода кризисные ситуации. В документе уточняется, что в ходе учений была использована одна ракета США и семь — Южной Кореи.

«Запуски ракет были осуществлены с северо-восточной части Южной Кореи в направлении Японского моря после того, как были сделаны надлежащие уведомления в целях безопасности на море и в воздушном пространстве», — пояснили представители Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

В документе отмечается, что Сеул и Вашингтон все еще настроены исключительно на поддержание мира на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе.