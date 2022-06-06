Javan раскрыло обман Байдена про возможности Украины ударить по РФ

Президент США Джо Байден специально умолчал о наступательном характере поставляемых Украине РСЗО HIMARS, с помощью которых она могла бы наносить удары по российским регионам. Об этом заявил обозреватель Али Канади в колонке для Javan, сообщает РИА Новости.
Журналист напомнил, что глава американского государства подтвердил намерение Белого дома отправить Украине ракетные системы. Как пояснил Байден, США считают необходимым усилить возможности ВСУ для противостояния российской армии. При этом, уверен Канади, американский лидер намеренно умолчал, что поставляемое Украине вооружение носит наступательный, а не оборонительный характер.
«Однако американская сторона снова, очевидно, лукавит, поскольку никак не пояснила наступательный характер поставляемого Украине вооружения», — написал обозреватель.
Он подчеркнул, что подобные действия демонстрируют нежелание США достигнуть мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
Ранее правительство США заявило, что предоставит Украине РСЗО HIMARS, но только при условии, что вооружение не будет использовано для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично пообещал, что выполнит это требование. При этом некоторые украинские политики все же не исключают такой возможности.