В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
33 минуты назад

Главу финской разведки удивила реакция России на планы по вступлению в НАТО

Елена Прошина

Россия никаким образом не оказывает давление на Финляндию в связи с намерением страны вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари в беседе с газетой Financial Times, сообщает РИА Новости.

Финляндию удивила реакция РФ на планы вступить в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что все заявления об обратном считает весьма «удивительными». Пелттари рассказал, что в данный момент в Финляндии все спокойно, «ничего не происходит». Он добавил, что способность страны защитить своих граждан весьма позитивный момент.

При этом глава SUPO не пояснил, какой именно реакции он ожидал от российской стороны в ответ на новость о желании Финляндии вступить в НАТО.

«Они заинтересованы, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет», — предположил он.

Ранее Финляндия и Швеция заявили о готовности вступить в состав Североатлантического альянса. Они намерены отказаться от многолетнего нейтралитета в связи с боевыми действиями на территории Украины. Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО в середине мая. Турция высказалась против их вступления в альянс и выдвинула ряд требований, после выполнения которых готова изменить свое решение.

В мире,НАТО,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители