Финляндию удивила реакция РФ на планы вступить в НАТО

Россия никаким образом не оказывает давление на Финляндию в связи с намерением страны вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари в беседе с газетой Financial Times, сообщает РИА Новости.

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Он уточнил, что все заявления об обратном считает весьма «удивительными». Пелттари рассказал, что в данный момент в Финляндии все спокойно, «ничего не происходит». Он добавил, что способность страны защитить своих граждан весьма позитивный момент.

При этом глава SUPO не пояснил, какой именно реакции он ожидал от российской стороны в ответ на новость о желании Финляндии вступить в НАТО.

«Они заинтересованы, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет», — предположил он.