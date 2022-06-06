Politico: США не ослабят санкции против России в обмен на экспорт зерна с Украины

США не пойдут на ослабление санкций против России ради того, чтобы поставки украинского зерна на мировой рынок возобновились, передает РИА "Новости", ссылаясь на Politico.

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Как говорится в статье этого американского издания, в Вашингтоне наблюдают за ходом переговоров между Россией, ООН и Турцией, и при этом скептически оценивают их перспективы. "Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как "дипломатию вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля", - сказано в публикации.

Издание также приводит слова неназванного сотрудника ООН, который указал, что увязка экспорта зерновых со снятием ограничений в отношении РФ "усложняет" и без того "хрупкий" переговорный процесс. Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России в ответ на обещания по экспорту зерна с Украины. Он указал слышали от России заявления по вопросу продовольственной безопасности и глобальных поставок. По словам представителя Госдепа, тем не менее санкции США не приводят к сбоям в экспорте российской сельхозпродукции, они разработаны так, что позволяют экспорт сельхозпродукции и удобрений из РФ.