В ООН сделали заявление о русском языке

ООН продолжает продвигать русский язык и не пытается каким-либо образом ограничивать его из-за конфликта на Украине в условиях отмечаемых в ряде стран усилий по борьбе с русской культурой. Об этом ТАСС заявили в офисе генерального секретаря Антониу Гутерриша в связи с отмечаемым 6 июня Днем русского языка.

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"Мероприятия по продвижению русского языка пройдут как обычно на сайтах и в социальных сетях ООН", - отметил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он добавил, что ему неизвестно "о каких-либо попытках секретариата ограничить русский язык".

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День русского языка учрежден ООН в 2010 году и отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день структуры ООН проводят различные мероприятия, в том числе поэтические и литературные чтения и дискуссии, как правило, в виртуальном формате.

Русский язык и ООН

Мероприятия ко Дню русского языка проводит и постоянное представительство России при ООН. "6 июня во всем мире отмечается День русского языка, одного из шести официальных языков ООН. Этот праздник стал традиционным поводом подчеркнуть роль русского языка в современном мире и его вклад в развитие международного общения, - рассказал ТАСС советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский. - В этом году мы расскажем подписчикам наших социальных сетей об официальных русскоязычных медиаресурсах ООН. В рамках принципа многоязычия на русский язык переводятся все основные сайты организации. Несмотря на то, что эта работа далека от завершения, русский, наряду с другими официальными языками, занимает видное место в ее информационной структуре".

Стржижовский добавил, что "в русскоязычном сегменте ООН накоплен достаточно большой объем материалов на самые разные актуальные темы, затрагивающие всю повестку Всемирной организации". "Многие из них отличаются креативным оформлением, нестандартной презентацией, оригинальным визуальным сопровождением. Именно на них мы и сосредоточили свое внимание, ведь в современном информационном пространстве важен не только контент, но и способы его подачи, - продолжил он. - Цель нашего проекта, который мы проводим при поддержке официальных онлайн-ресурсов ООН, - показать, что глобальная повестка при всей своей сложности может быть очень интересной".

"Мы решили рассказать не только о наиболее посещаемых сайтах, таких как главный портал ООН (un.org), Служба новостей на русском языке (news.un.org/ru/) или Московский информационный центр (unic.ru), но и об очень важных ооновских подразделениях и программах (ВОЗ, ФАО, МАГАТЭ и других), на ресурсах которых также содержится много интересной и полезной информации", - указал дипломат

Соответствующие ссылки, например, на памятку на русском языке "Руководство по спасению мира для лентяев", где рассказывается как в повседневной жизни можно способствовать достижению целей ООН в области устойчивого развития, размещены на ресурсах ООН в интернете и социальных сетях.

Принцип многоязычия

Стржижовский подчеркнул, что принцип многоязычия (в ООН шесть официальных языков - русский, английский, арабский, испанский, китайский, французский) является основополагающим для работы ООН с момента ее создания, и его соблюдение - один из главных приоритетов России.