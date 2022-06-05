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12 минут назад

Три страны отказались пропускать самолет Лаврова в Сербию

Газета.Ru

Болгария, Черногория и Северная Македония запретили самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова пересекать свои воздушные пространства. В результате визит министра в Сербию, запланированный на 6-7 июня, отменен, сообщили в МИД России. Сербский премьер Ана Брнабич назвала сложившуюся ситуацию невероятной и исключительной.

Три страны отказались пропускать самолет Лаврова в Сербию
Фото: DepositphotosDepositphotos

Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила сербская газета "Вечерне новости".

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Издание опубликовало снимок документа, запрещающего пролет самолета главы МИД РФ над территорией Черногории для визита в Белград. Газета показала фрагмент со словами not granted ("разрешение не предоставлено") за подписью официального лица.

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Таким образом, по данным газеты, намеченный на 6-7 июня визит Лаврова в Сербию "оказался под большим вопросом", "но в этом нет никакой вины официального Белграда".

Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова рассказала, что Болгария также отказалась предоставить воздушный коридор для российского правительственного самолета.

"Могу подтвердить, что власти Болгарии не разрешили пролет самолета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту, который должен проследовать в Сербию, через воздушное пространство своей страны", — сказала дипломат.

МИД России позднее подтвердил, что Черногория, Болгария и Северная Македония не дали разрешения на пролет самолета российского министра.

Отвечая на вопрос, отменится ли из-за этого визит Лаврова в Белград, в ведомстве сказали: "Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Сербии, Вучич обратится к нации 6 июня в связи с возможной отменой визита Лаврова. Он выступит в вечерних новостях в 19:30 (20:30 мск).

"Исключительно сложная ситуация"

Ситуация с визитом Лаврова в Сербию "исключительно сложная", заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. По ее словам, президент страны Александр Вучич вынужден был лично заниматься урегулированием возникших сложностей.

"Невероятно, что сейчас в Европе и мире ситуация такая, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика путешествия министра иностранных дел другой страны, от которой зависит, приедет он или нет", — заявила Брнабич.

По ее словам, президент Сербии для решения проблемы провела "целый ряд встреч и с представителями РФ, и с представителями США, и Германии, и ЕС".

"Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит главы МИД России, вы бы могли подумать, что люди в кризисные времена, когда мир находится на грани Третьей мировой войны, заинтересованы в том, чтобы услышать его позицию, насколько бы ни были с ней не согласны", — подчеркнула Брнабич.

Тем не менее, по ее словам, внешнеполитическая ситуация сложилась так, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать".

"Существует, наверное, что-то, что должно быть услышано, существует, вероятно, хоть какое-то пространство для диалога", — указала премьер Сербии.

Вучич ранее заявил, что подготовка визита Лаврова в Белград усложняется в том числе в связи с предстоящим визитом в страну канцлера ФРГ Олафа Шольца 10 июня. Как пишет издание Euroactiv, Вучич допустил отказ Шольца от приезда после Лаврова. "Это была бы трагедия", — указал сербский лидер.

С кем Лавров собирался говорить в Сербии

3 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что визит Лаврова в Сербию планируется 6-7 июня. В ходе поездки в Белград были запланированы встречи главы МИД РФ с сербским президентом, переговоры с министром иностранных дел Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (однопалатного парламента) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.

Ожидалось, что стороны обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, а также обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе и другим актуальным международным проблемам.

Сам Лавров ранее заявлял, что России важно понимать оценки руководства Сербии и его планы действий на дальнейший период.

Журналисты спрашивали главу МИД РФ, будет ли он обсуждать с Александаром Вучичем темы урегулирования в Косово и поставок российского газа.

"Мы будем обсуждать любые темы, которые интересуют наших сербских друзей. Тему газа президент Александар Вучич обсуждал с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Они достигли принципиальных договоренностей, которые оформляются по линии соответствующих компаний. В отношении темы Косово я уже сказал, какая наша позиция", — отмечал Лавров.

"Заинтересованы послушать оценки президента Александара Вучича и других сербских политиков о сложившейся сейчас ситуации", — добавил министр. Вучич встретится с послом России Александром Боцан-Харченко 6 июня в 10:00.

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