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1 час назад

Зеленский хочет запретить использование фейерверков на Украине

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину страны рассмотреть возможность запрета на использование пиротехнических средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Украинские новости.

Зеленский хочет запретить использование фейерверков на Украине
Фото: Виктор Лисицын/Global Look PressВиктор Лисицын/Global Look Press

«Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их использование во время военного положения должно быть четко урегулировано», — приводятся в сообщении слова украинского президента.

Зеленский также указал на то, что в настоящее время производство, хранение, перевозка и торговля пиротехнических средств в стране не подлежат лицензированию, а их «продажи и использование не определены» законом.

Ранее в Белгороде запретили запускать фейерверки, чтобы не пугать окружающих громкими звуками. С 11 апреля в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым был введен высокий уровень террористической опасности.

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