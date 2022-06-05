Зеленский хочет запретить использование фейерверков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину страны рассмотреть возможность запрета на использование пиротехнических средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Украинские новости.

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«Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их использование во время военного положения должно быть четко урегулировано», — приводятся в сообщении слова украинского президента.

Зеленский также указал на то, что в настоящее время производство, хранение, перевозка и торговля пиротехнических средств в стране не подлежат лицензированию, а их «продажи и использование не определены» законом.