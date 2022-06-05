В Багдаде задержали 14 боевиков ИГ

Силовые структуры Ирака выследили и задержали в Багдаде 14 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает в воскресенье телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление разведывательного управления МВД страны.

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В нем, в частности, отмечается, что рейды против экстремистов были проведены в нескольких районах столицы. Полученные от разведки данные помогли выйти на след боевиков, выманить их и провести задержание. Среди арестованных радикалов трое влиятельных главарей группировки, которые давно находились в розыске.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.