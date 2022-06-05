Конгрессмен призвал Байдена не посещать Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден не должен посещать Саудовскую Аравию, несмотря на желание Вашингтона добиться снижения стоимости нефти. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире американского телеканала CBS председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).
В пятницу американский лидер не исключил, что в скором времени посетит Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательное решение на этот счет пока не принято. В четверг газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Байден принял решение в этом месяце совершить поездку в Саудовскую Аравию и встретиться с ее наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По сведениям издания, глава государства намерен восстановить отношения между двумя странами, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.
"По моему мнению, нет. Я бы не поехал", - сказал Шифф, отвечая на вопрос о том, следует ли Байдену отправиться в королевство. "Я понимаю, в какой степени Саудовская Аравия контролирует стоимость нефти", - добавил законодатель, подчеркнув, что это является "убедительным аргументом в пользу отказа от зависимости от иностранной нефти".
Шифф выразил уверенность в том, что от наследного принца "следует сторониться" и не проводить с ним встреч.
Вместе с тем конгрессмен добавил, что США нужно "делать все возможное для снижения стоимости нефти". "И я бы хотел увидеть, что Саудовская Аравия снизила стоимость нефти или, скорее, увеличила бы ее добычу. Я бы хотел увидеть изменения с точки зрения соблюдения ими прав человека. Я бы хотел, чтобы у них привлекли к ответственности людей, причастных к этому убийству и к пыткам других заключенных, прежде чем предоставлять такую честь Саудовской Аравии или ее руководству", - добавил Шифф, говоря о возможности посещения Байденом королевства.
Как отмечала ранее The New York Times, в ходе своей предвыборной кампании Байден обещал сделать Саудовскую Аравию "страной-изгоем" в свете убийства Хашкаджи. По мнению экспертов, опрошенных газетой, визит, если он состоится, будет означать победу реальной политики над моральными соображениями. Он также будет направлен на то, чтобы попытаться снизить цены на нефть в условиях попыток Вашингтона изолировать Россию из-за ситуации вокруг Украины, подчеркивало издание.