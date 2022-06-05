Конгрессмен призвал Байдена не посещать Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден не должен посещать Саудовскую Аравию, несмотря на желание Вашингтона добиться снижения стоимости нефти. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире американского телеканала CBS председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

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В пятницу американский лидер не исключил, что в скором времени посетит Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательное решение на этот счет пока не принято. В четверг газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Байден принял решение в этом месяце совершить поездку в Саудовскую Аравию и встретиться с ее наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По сведениям издания, глава государства намерен восстановить отношения между двумя странами, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

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"По моему мнению, нет. Я бы не поехал", - сказал Шифф, отвечая на вопрос о том, следует ли Байдену отправиться в королевство. "Я понимаю, в какой степени Саудовская Аравия контролирует стоимость нефти", - добавил законодатель, подчеркнув, что это является "убедительным аргументом в пользу отказа от зависимости от иностранной нефти".

Шифф выразил уверенность в том, что от наследного принца "следует сторониться" и не проводить с ним встреч.

Вместе с тем конгрессмен добавил, что США нужно "делать все возможное для снижения стоимости нефти". "И я бы хотел увидеть, что Саудовская Аравия снизила стоимость нефти или, скорее, увеличила бы ее добычу. Я бы хотел увидеть изменения с точки зрения соблюдения ими прав человека. Я бы хотел, чтобы у них привлекли к ответственности людей, причастных к этому убийству и к пыткам других заключенных, прежде чем предоставлять такую честь Саудовской Аравии или ее руководству", - добавил Шифф, говоря о возможности посещения Байденом королевства.