В Казахстане проголосовали за изменение конституции

Согласно местному законодательству, решение по вопросу, вынесенному на всенародное голосование, считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан. При этом для принятия изменений и дополнений в конституцию за них должны проголосовать более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.