В Казахстане проголосовали за изменение конституции

Поправки в конституцию Казахстана на референдуме поддержали 74,8 процента граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на exit poll института «Общественное мнение».
Согласно местному законодательству, решение по вопросу, вынесенному на всенародное голосование, считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан. При этом для принятия изменений и дополнений в конституцию за них должны проголосовать более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.
Содержание предлагаемых поправок было ранее опубликовано в СМИ.
Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что общенародный референдум о поправках в конституцию Казахстана станет проверкой общества в период беспрецедентной геостратегической неопределенности в мире. Он отметил, что главная цель конституционной реформы — «демократизация страны, расширение возможностей участия народа в управлении».