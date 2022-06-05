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55 минут назад

В Казахстане проголосовали за изменение конституции

Lenta.ru

Поправки в конституцию Казахстана на референдуме поддержали 74,8 процента граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на exit poll института «Общественное мнение».

В Казахстане проголосовали за изменение конституции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно местному законодательству, решение по вопросу, вынесенному на всенародное голосование, считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан. При этом для принятия изменений и дополнений в конституцию за них должны проголосовать более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

Содержание предлагаемых поправок было ранее опубликовано в СМИ.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что общенародный референдум о поправках в конституцию Казахстана станет проверкой общества в период беспрецедентной геостратегической неопределенности в мире. Он отметил, что главная цель конституционной реформы — «демократизация страны, расширение возможностей участия народа в управлении».

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