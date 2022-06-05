Вучич обратится к нации из-за отмены визита Лаврова в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением к гражданам в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего воздушного пространства для самолёта главы российского МИД Сергея Лаврова, планировавшего посетить Белград 6—7 июня.

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Об этом сообщило национальное телевидение страны РТС.

Отмечается, что Вучич выступит с обращением к гражданам Сербии в вечерних новостях в 19:30 (20:30 мск).

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта Сергея Лаврова.