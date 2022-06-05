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36 минут назад

Вучич 6 июня обратится к нации в связи с отменой визита Лаврова в Сербию

RT на русском

Президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением к гражданам в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего воздушного пространства для самолёта главы российского МИД Сергея Лаврова, планировавшего посетить Белград 6—7 июня.

Вучич обратится к нации из-за отмены визита Лаврова в Сербию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщило национальное телевидение страны РТС.

Отмечается, что Вучич выступит с обращением к гражданам Сербии в вечерних новостях в 19:30 (20:30 мск).

Три страны закрыли небо для самолета Лаврова

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта Сергея Лаврова.

Позднее посол России в Софии Элеонора Митрофанова подтвердила, что Болгария отказалась предоставить воздушный коридор для самолёта Лаврова.

В мире,Александр Вучич,Элеонора Митрофанова,Сергей Лавров,МИД России,
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