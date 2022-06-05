Минэкономики Швейцарии усомнилось в эффективности санкций против России

Санкции, введенный странами Запада против России в связи со специальной военной операцией на Украине, не достигли поставленной цели, если она состояла в скорейшем прекращении боевых действий. Такое мнение высказал в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Blick, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

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"Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными? - сказал он. - <...> В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута".

Пармелен пояснил, что на вопрос об эффективности санкций "ответить трудно". "Если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат один и тот же", - отметил он.

Коснувшись роста цен на продовольствие в мире, министр сказал, что Швейцария не осуществляет крупных закупок у России и Украины, поэтому ее обеспечение продуктами питания гарантировано. Вместе с тем, удорожание продовольствия на мировом рынке, по его словам, "безусловно, косвенно затронет" Швейцарию, поскольку "подскочат цены на зерно". Продовольственный кризис кроме того "может дестабилизировать" регионы Северной Африки и Ближнего Востока и "привести к новым конфликтам, волнам беженцев".

"Отсутствие глобальной безопасности касается всех нас", - резюмировал Пармелен.