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21 минуту назад

В Австрии призвали ввести промежуточный этап вхождения Украины в ЕС

Илья Родин

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что следует ввести особый, промежуточный этап в процессе предоставления Украине и Молдавии членства в Европейском союзе. Об этом пишет РБК со ссылкой на Kronen Zeitung.

Канцлер Австрии высказался о вступлении Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение [спецоперации]. На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», - подчеркнул Карл Нехаммер.

Канцлер полагает, что организация должна создать так называемую «европейскую подготовительную зону», с помощью которой потенциальные члены ЕС будут крепить сотрудничество с ним, привыкать к стандартам.

Украина отказалась от предложения Макрона по Евросоюзу

Нехаммер напомнил, что таким путем в свое время шла Австрия. До того, как стать полноправным членом союза в 1995 году, она сотрудничала с ним в рамках соглашений о свободной торговле.

Министр-делегат Франции по европейским делам Клеман Бон сообщил ранее, что вступление Украины в ЕС займет «15 или 20 лет, если быть честными». Он подчеркнул, что не желает, «чтобы украинцам продавали иллюзии и ложь».

В мире,Карл Нехаммер,ЕС,
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