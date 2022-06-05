Канцлер Австрии высказался о вступлении Украины в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что следует ввести особый, промежуточный этап в процессе предоставления Украине и Молдавии членства в Европейском союзе. Об этом пишет РБК со ссылкой на Kronen Zeitung.

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«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение [спецоперации]. На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», - подчеркнул Карл Нехаммер.

Канцлер полагает, что организация должна создать так называемую «европейскую подготовительную зону», с помощью которой потенциальные члены ЕС будут крепить сотрудничество с ним, привыкать к стандартам.

Нехаммер напомнил, что таким путем в свое время шла Австрия. До того, как стать полноправным членом союза в 1995 году, она сотрудничала с ним в рамках соглашений о свободной торговле.