Канцлер Австрии высказался о вступлении Украины в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что следует ввести особый, промежуточный этап в процессе предоставления Украине и Молдавии членства в Европейском союзе. Об этом пишет РБК со ссылкой на Kronen Zeitung.
«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение [спецоперации]. На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», - подчеркнул Карл Нехаммер.
Канцлер полагает, что организация должна создать так называемую «европейскую подготовительную зону», с помощью которой потенциальные члены ЕС будут крепить сотрудничество с ним, привыкать к стандартам.
Нехаммер напомнил, что таким путем в свое время шла Австрия. До того, как стать полноправным членом союза в 1995 году, она сотрудничала с ним в рамках соглашений о свободной торговле.
Министр-делегат Франции по европейским делам Клеман Бон сообщил ранее, что вступление Украины в ЕС займет «15 или 20 лет, если быть честными». Он подчеркнул, что не желает, «чтобы украинцам продавали иллюзии и ложь».