Байден поручил изучить вопрос отмены пошлин на импорт из Китая

Президент США Джо Байден поручил министерству торговли изучить возможность отмены импортных пошлин на ряд товаров из Китая. Данная мера может помочь в борьбе с инфляцией. Об этом рассказала глава ведомства Джина Раймондо, сообщает ТАСС.

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По ее мнению, Вашингтон мог бы отменить повышенные сборы на «товары для дома или велосипеды». Однако пошлины на сталь и алюминий отменять нельзя, поскольку они защищают американских рабочих, и речь в данном случае идет о национальной безопасности.

Финальное решение по этому вопросу остается за главой государства. Торговые барьеры для Китая установил экс-президент Дональд Трамп. Эмбарго было введено на товары стоимостью около 370 миллиардов долларов и стало началом торговой войны между двумя государствами.