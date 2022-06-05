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21 минуту назад

В Финляндии удивились реакции России на стремление страны в НАТО

Илья Родин

Глава финской разведки Антти Пелттари заявил, что Москва заняла выжидательную позицию после решения Хельсинки вступить в НАТО. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

В Финляндии удивились реакции России на стремление страны в НАТО
Фото: Facebook– запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистскойFacebook– запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

«Пока довольно тихо [со стороны России] и будем надеяться, что так оно и останется. То, что ничего не происходит - это позитивный момент. Но позитивным моментом также является и то, что мы приготовились и способны защищать наше общество», - уточнил Антти Пелттари.

Он подчеркнул, что власти Финляндии «подготовлены [к любому развитию ситуации], но не слишком много говорят об этом».

Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО

Пелттари отметил, что Москва проявляет интерес к тому, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, будет ли возможность влиять на количество военнослужащих организации, присутствие ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Хельсинки разместит истребители пятого поколения F-35A Lightning II американской корпорации Lockheed Martin на авиабазе в районе города Рованиеми в 150 км от границы с Россией.

В мире,Армия,Владимир Путин,НАТО,
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