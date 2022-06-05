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39 минут назад

В Германии макароны и муку продают по пачке в одни руки

FBM.ru

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в Германии усугубляющийся дефицит продовольственных товаров вынуждает владельцев магазинов вводить ограничение на продажу макарон, муки и других повседневных продуктов из зерна и социально значимого продовольствия.

В Германии макароны и муку продают по пачке в одни руки
Фото: FBM.ruFBM.ru

На полупустых полках немецких магазинов теперь красуются предупреждения с просьбой понять и простить. Немцев оповещают, что данный товар продается с ограничением и обещают, что при первой же возможности торговая точка вернется к привычному отпуску товаров покупателям.

Также немцев пугают “лайфхаки” от правительства, рассказывающие, как, к примеру, разогреть еду без использования электричества. Но им придется следовать ценным правительственным советам, потому что управляющие компании в Германии вынуждены поднимать цены на коммунальные услуги.

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Причем, как пишет Welt, тарифы выросли вчетверо. Если до начала ВСО России немцы платили по 20 евро за мегаватт-час, то сейчас – 85 евро.

Причиной роста цен стали антироссийские санкции и ответные меры России, в результате чего ряд федеральных земель Германии остались без газа, который в Германии используется для выработки электроэнергии.

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