Как сообщает телеграм-канал SHOT, в Германии усугубляющийся дефицит продовольственных товаров вынуждает владельцев магазинов вводить ограничение на продажу макарон, муки и других повседневных продуктов из зерна и социально значимого продовольствия.

На полупустых полках немецких магазинов теперь красуются предупреждения с просьбой понять и простить. Немцев оповещают, что данный товар продается с ограничением и обещают, что при первой же возможности торговая точка вернется к привычному отпуску товаров покупателям.

Также немцев пугают “лайфхаки” от правительства, рассказывающие, как, к примеру, разогреть еду без использования электричества. Но им придется следовать ценным правительственным советам, потому что управляющие компании в Германии вынуждены поднимать цены на коммунальные услуги.

Причем, как пишет Welt, тарифы выросли вчетверо. Если до начала ВСО России немцы платили по 20 евро за мегаватт-час, то сейчас – 85 евро.