Обозреватель American Thinker Фрэнк Говард заявил, что украинский конфликт должен завершиться мирно на условиях Москвы. Он отметил, что Вашингтону следует посоветовать главе Украины Владимиру Зеленскому согласиться с требованиями Кремля. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», - подчеркнул Фрэнк Говард.

Журналист полагает, что, в наилучшем варианте развития событий, Украина по итогам будущих переговоров сохранит нейтралитет в геополитическом конфликте «коллективного Запада» и России.