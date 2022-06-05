В США дали совет Зеленскому

Обозреватель American Thinker Фрэнк Говард заявил, что украинский конфликт должен завершиться мирно на условиях Москвы. Он отметил, что Вашингтону следует посоветовать главе Украины Владимиру Зеленскому согласиться с требованиями Кремля. Об этом пишет РИА «Новости».
«Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», - подчеркнул Фрэнк Говард.
Журналист полагает, что, в наилучшем варианте развития событий, Украина по итогам будущих переговоров сохранит нейтралитет в геополитическом конфликте «коллективного Запада» и России.
Глава Украины заявил ранее, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после возвращения всех регионов, утраченных с начала военной спецоперации.