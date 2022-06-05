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18 минут назад

В США посоветовали Зеленскому отдать часть территорий под контроль России

Илья Родин

Обозреватель American Thinker Фрэнк Говард заявил, что украинский конфликт должен завершиться мирно на условиях Москвы. Он отметил, что Вашингтону следует посоветовать главе Украины Владимиру Зеленскому согласиться с требованиями Кремля. Об этом пишет РИА «Новости».

В США дали совет Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», - подчеркнул Фрэнк Говард.

Журналист полагает, что, в наилучшем варианте развития событий, Украина по итогам будущих переговоров сохранит нейтралитет в геополитическом конфликте «коллективного Запада» и России.

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Глава Украины заявил ранее, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после возвращения всех регионов, утраченных с начала военной спецоперации.

В мире,Владимир Зеленский,
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