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26 минут назад

Боррель повторно заразился COVID-19

Москва24иещё 6

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель повторно заразился COVID-19. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Боррель повторно заразился COVID-19
Фото: AP Photo/Olivier MatthysAP Photo/Olivier Matthys

"У меня положительный результат на COVID-19. В соответствии с соответствующими правилами и процедурами я нахожусь в самоизоляции. Я чувствую себя хорошо", – отметил Боррель.

Отмечается, что глава ЕС до этого болел коронавирусом в 2020 году, когда эпидемия началась в европейских странах.

Ранее заболел COVID-19 министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Отмечалось, что глава ведомства будет проходить лечение дома, однако точная продолжительность карантина не сообщалась.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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