Три страны закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщила сербская газета "Вечерне новости".
Таким образом, по ее информации, намеченный на 6-7 июня визит министра в Сербию "оказался под большим вопросом", "но в этом нет никакой вины официального Белграда".
Администрация главы сербского государства Александара Вучича в настоящее время не комментирует ситуацию. Пресс-служба президента сообщила в воскресенье, что в 10:00 (11:00 мск) понедельника с ним встретится посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что глава российского внешнеполитического ведомства посетит 6-7 июня Сербию с визитом, в ходе которого запланированы встречи с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел и председателем Народной скупщины (однопалатного парламента). По словам дипломата, предполагается, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по ряду международных проблем.