Три страны закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщила сербская газета "Вечерне новости".

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Таким образом, по ее информации, намеченный на 6-7 июня визит министра в Сербию "оказался под большим вопросом", "но в этом нет никакой вины официального Белграда".

Администрация главы сербского государства Александара Вучича в настоящее время не комментирует ситуацию. Пресс-служба президента сообщила в воскресенье, что в 10:00 (11:00 мск) понедельника с ним встретится посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.