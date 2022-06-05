Премьер Сербии пожаловалась на сложности с визитом Лаврова в страну

Ситуация с визитом в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова "исключительно сложная", заявила в воскресенье премьер-министр республики Ана Брнабич.
"Невероятно, что сейчас в Европе и мире ситуация такая, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика путешествия министра иностранных дел другой страны, от которой (логистики - прим. ТАСС) зависит, приедет он или нет. Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит министра иностранных дел Российской Федерации, то можете подумать, что люди, особенно в кризисные времена, когда мир на грани третьей мировой войны, будут заинтересованы слышать его позицию, как бы они ни были несогласны с ним. Существует, наверное, что-то, что должно быть услышано, существует, вероятно, хоть какое-то пространство для диалога", - заявила Брнабич в эфире канала TV - pink.
Премьер отметила, что президент Сербии Александар Вучич в настоящий момент работает над визитом Лаврова, и "у него целый ряд встреч и с представителями РФ, и с представителями США, и Германии, и ЕС".
Ранее Вучич заявил, что подготовка визита Лаврова в Белград 6-7 июня усложняется. Это связано в том числе и с предстоящим визитом в Белград канцлера ФРГ Олафа Шольца 10 июня.
Как сообщили корреспондент ТАСС источники в сербских дипломатических кругах, трудности связаны с пролетом самолета Лаврова через недружественные страны.
В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава российского дипведомства посетит с визитом Сербию 6-7 июня, в ходе которого запланированы встречи с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной скупщины и патриархом Сербским. По словам дипломата, предполагается, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам.