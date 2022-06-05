Премьер Сербии пожаловалась на сложности с визитом Лаврова в страну

"Невероятно, что сейчас в Европе и мире ситуация такая, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика путешествия министра иностранных дел другой страны, от которой (логистики - прим. ТАСС) зависит, приедет он или нет. Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит министра иностранных дел Российской Федерации, то можете подумать, что люди, особенно в кризисные времена, когда мир на грани третьей мировой войны, будут заинтересованы слышать его позицию, как бы они ни были несогласны с ним. Существует, наверное, что-то, что должно быть услышано, существует, вероятно, хоть какое-то пространство для диалога", - заявила Брнабич в эфире канала TV - pink.