Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на съезде правящей Партии справедливости и развития, что украинский конфликт привел к панике в европейских странах. Об этом пишет РИА «Новости».
«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе», - подчеркнул Эрдоган.
Ранее сообщалось, что события на Украине значительно ускорили темпы инфляции в Европейском союзе. Цены на топливо, продукты питания постоянно растут, счета за электричество «достигли рекордных показателей».
Отмечается, что европейцы активно сокращают свои расходы, стремятся сэкономить на покупках, отказываются от приобретения различных мелочей.