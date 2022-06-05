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26 минут назад

Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на съезде правящей Партии справедливости и развития, что украинский конфликт привел к панике в европейских странах. Об этом пишет РИА «Новости».

«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее сообщалось, что события на Украине значительно ускорили темпы инфляции в Европейском союзе. Цены на топливо, продукты питания постоянно растут, счета за электричество «достигли рекордных показателей».

Европе предрекли большой раскол из-за Украины

Отмечается, что европейцы активно сокращают свои расходы, стремятся сэкономить на покупках, отказываются от приобретения различных мелочей.

В мире,Видео,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,ЕС,
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