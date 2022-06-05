Эрдоган заявил о неизменности позиции Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

«Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО», - подчеркнул Эрдоган.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил ранее, что дальнейшие переговоры между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом будут зависеть от того, какие конкретные меры предпримут власти Швеции и Финляндии по отношению к террористам.