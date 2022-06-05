Эрдоган заявил о неизменности позиции Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 5 июня, заявил на съезде правящей Партии справедливости и развития, что позиция страны по вопросам расширения Североатлантического альянса не изменится. Об этом пишет ТАСС.
«Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО», - подчеркнул Эрдоган.
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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил ранее, что дальнейшие переговоры между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом будут зависеть от того, какие конкретные меры предпримут власти Швеции и Финляндии по отношению к террористам.
Напомним, что Турция относит к террористическим организациям Рабочую партию Курдистана (РПК), так называемые Сирийские силы национальной самообороны (СНС) и «террористическую организацию фетхуллахистов»(ФЕТО).