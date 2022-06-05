Эрдоган: система собственной безопасности Запада разрушается

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на съезде правящей Партии справедливости и развития, что западная система обеспечения коллективной безопасности находится на грани катастрофы. Об этом пишет ТАСС.

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«Созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается», - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков отметил, что европейская система безопасности уничтожена самими западными странами. Он полагает также, что Европейский союз не сможет восстановить ее на прежних условиях, сообщает издание News.ru.

Обозреватель немецкого издания Die Welt Каролина Друтен рассказала ранее, что решения главы Турции по важным вопросам международной повестки нередко противоречат интересам Североатлантического альянса, а также могут привести к конфликту Анкары с Западом.